25日、2位日本ハムが西武に4-5で惜敗し、首位ソフトバンクが楽天に勝利。ソフトバンクの優勝マジックは「2」となり、日本ハムの逆転Vは風前のともしびだ。【もっと読む】新庄監督の去就は“白紙”と強調…日本ハム井川伸久オーナー意味深発言の真意就任4年目を迎えた新庄剛志監督の初優勝を待ち望んでいるのは、ファンだけではない。在京メディア関係者は「日本ハムに勝ってほしいというのが、メディアの総意でしたからね」