ドジャースが日本時間26日、敵地アリゾナ州フェニックスでのダイヤモンドバックス戦に8-0で快勝し、日本人選手の活躍もあって4年連続23度目のナ・リーグ西地区優勝を決めた。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希にリリーバーとしての“重大欠陥”…大谷とは真逆の「自己チューぶり」が焦点に投げては先発の山本由伸（27）が6回無失点の好投で12勝目をマーク。打っては大谷が四回1死三塁から54号2ラン。4試合ぶりの一発で、自己