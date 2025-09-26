ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 小川晶市長の密会疑惑に揺れる前橋市「行った時点でアウト」と弁護士 小川晶 時事ニュース デイリー新潮 小川晶市長の密会疑惑に揺れる前橋市「行った時点でアウト」と弁護士 2025年9月26日 11時14分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 群馬県前橋市の小川晶市長のホテル密会疑惑について、デイリー新潮が報じた 小川市長は妻帯者の男性とホテルに行ったことは認めたが、不倫関係は否定 「『既婚男性と行った』という事実だけでアウトなんです」と弁護士 記事を読む おすすめ記事 自宅冷凍庫に長女の遺体「20年前に入れた」75歳女を逮捕 2025年9月25日 17時48分 【秘蔵写真で紡ぐ】竹内結子さん（享年40）「亡くなってちょうど5年」あなたの笑顔を忘れない 2025年9月26日 8時0分 田中みな実 “やりすぎ美容法”に疑問の声も…朝のルーティン動画で見せた“大量サプリメント摂取”にファン驚愕 2025年9月25日 17時50分 「水着をずらして性器を...許せない」スイミングスクールで娘が盗撮被害 インストラクターの男は「バレるリスクも低く都合よかった」なぜ防げなかった？ 「二度と被害者を出させない」両親はスクール側に"第三者による検証"求め民事調停を申し立て 2025年9月25日 20時0分 小川晶前橋市長のラブホ密会報道で市役所にクレーム殺到「みっともない言い訳」「辞めろ」 2025年9月25日 19時20分