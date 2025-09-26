アジア株韓国株は大幅下落、ラトニックが韓国に対米投資を日本同様5500億ドル近く求める 東京時間11:11現在 香港ハンセン指数 26273.17（-211.51-0.80%） 中国上海総合指数 3840.76（-12.54-0.33%） 台湾加権指数 25581.23（-442.62-1.70%） 韓国総合株価指数 3397.12（-73.99-2.13%） 豪ＡＳＸ２００指数 8770.90（-2.05-0.02%） アジア株は軒並み下落、米株続落を受け売り優勢で始