２５日夜、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された、船外活動を行う王傑飛行士。（北京＝新華社記者／李明剛）【新華社北京9月26日】中国の宇宙ステーションに滞在中の有人宇宙船「神舟20号」の乗組員が26日、4回目の船外活動を無事完了した。中国有人宇宙プロジェクト弁公室が明らかにした。２５日夜、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された、船外活動を支援する陳冬飛行士。（北京＝新華社記者／李