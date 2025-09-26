9月21日（日）放送の『新婚さんいらっしゃい！』は、九州のエースアナウンサー夫妻が登場！ 夫はニュース・バラエティ・スポーツ以外に、ラジオでは5時間半の生番組『POSITIVE MONSTER ポジモン！』を担当している、KBC九州朝日放送の長岡大雅アナウンサー。 対して妻は、テレビ宮崎の看板アナウンサーとして13年間勤務し、今年3月、フリーに転向した武田華奈アナウンサー。