シャオミ・ジャパンは9月26日、ポータブルBluetoothスピーカーの新製品「Xiaomi サウンドパーティ」を発表した。50Wの高出力と3Dライティング機能で、パーティーやアウトドアレジャーで活用できる。予想実売価格は11,980円で、10月10日までは9,980円で販売する。発売は9月26日。屋外レジャーに向くBluetoothスピーカー「Xiaomi サウンドパーティ」パーティーや屋外イベントでの使用を想定したBluetoothスピーカー。15Wのツイーター