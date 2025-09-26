「けん怠感」などの体調不良を理由に24日のイースタン・リーグ楽天戦（横須賀）先発を直前に回避したDeNAのトレバー・バウアー投手が、早速体調が回復して今日にも2軍練習施設「DOCK」で実戦形式で打者と対戦する「ライブBP」に臨むことが、分かった。CS「切り札」に向け急速仕上げだ！右腕は8月21日の広島戦で10敗目（4勝）を喫すると、成績不振で出場選手登録を抹消された。それでも年俸9億円（推定）のサイ・ヤング賞右腕