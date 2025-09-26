大学男子の陸上長距離は春のトラックシーズン、夏の鍛錬期を経て１０月１３日の出雲全日本大学選抜駅伝で駅伝シーズンを迎える。１１月２日の全日本大学駅伝で各校の勢力図が見え、クライマックスには来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）が控える。上半期の快走でチームを牽引（けんいん）し、駅伝でも活躍が期待される強豪校の主将を紹介する。駒大の山川拓馬（４年