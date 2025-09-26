俳優・岸谷五朗（60）、ミュージシャン・岸谷香（58）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が26までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身の 既往歴を明かした。「僕やっぱ凄い病気になる星の元に生まれてて、若年生リウマチ（3〜10歳障がい認定）結核（薬飲んだ）肝機能障害（薬飲んだ）パーキンソン病（違った）等々様々な病に犯されてきてるんですよね」（原文ママ）とつづった