厚生労働省厚生労働省が26日発表した7月の毎月勤労統計調査（従業員5人以上）の確報値で、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月比0.2％減となった。7カ月連続のマイナス。0.5％増としていた今月5日公表の速報値を0.7ポイント下方修正した。速報値の計算後に届いたデータを加えて算出した結果、主に賞与（ボーナス）が占める「特別に支払われた給与」が速報値の7.9％増から6.3％増に下がったことなどが影響した。