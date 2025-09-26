シャオミ・ジャパンは9月26日、オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「Xiaomi OpenWear Stereo Pro」を発表した。耳の穴をふさがない構造でありながら、従来モデルと比べて音漏れを60%抑えた。予想実売価格は19,980円。発売は9月26日。高音質のハイブリッド構造を採用したオープンイヤー型のワイヤレスイヤホン。音漏れ専用の10mmドライバーが逆位相の音波を放出することで、25cmの範囲で音漏れを従来比で60%削減している。音響面で