国際サッカー連盟（FIFA）は26日までに、J2甲府を、選手の新規登録を禁止するクラブのリストに掲載した。理由は公表していない。処分は24日付。対象となる移籍期間は今後3度で、2026〜27年シーズンの冬の移籍期間を終えるまで、選手の補強ができないことになる。22年には現在J2の磐田が、外国人選手との契約に規則違反があったとして、2度の移籍期間での補強禁止処分を受けた。甲府は30試合を終えて勝ち点39の12位。Jリーグ