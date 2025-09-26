国土交通省は26日、大雨で冠水し274台の車両が浸水被害に遭った三重県四日市市の地下駐車場を巡り、2021年12月に止水板の故障を把握しながら、必要な措置を取っていなかったと明らかにした。担当者は「おわびする」と謝罪した。