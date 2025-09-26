1966年静岡県一家4人殺害事件で死刑が確定していた袴田巌さん（89）に、静岡地裁が再審無罪判決を言い渡してから26日で1年となり、姉ひで子さん（92）が「心配することがなくなり、楽になった」と話す動画が公表された。