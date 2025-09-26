親としては、兄弟仲良くしてほしいもの。ですが、いくつになっても仲の悪い兄弟もいますよね。今回は、不仲な姉弟を育てたお母さんのエピソードをご紹介します。兄弟でも相性はある「うちの姉弟は子どもの頃からすごく仲が悪いです。兄弟がいれば子ども同士で遊んでくれるからラクになるだろうと思っていたのに、実際はケンカの仲裁ばかり。娘のサンタさんへの手紙には、『弟なんていらないのでサンタさん持って行ってください』な