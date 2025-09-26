女子中学生に現金を渡す約束をして淫らな行為をした疑いなどで、中学校教師の男が逮捕されました。新潟市の公立中学校に勤務する中村岳容疑者（36）は2025年2月、東京・中野区のホテルで、SNSで知り合った中学3年の女子生徒に現金を渡す約束をして淫らな行為をし、その様子を撮影した疑いがもたれています。中村容疑者はこの女子生徒が高校に進学した6月にも同様の行為を行ったとみられています。調べに対し中村容疑者は「仕事上の