26日朝早く、仙北市でイヌの散歩をしていた62歳の男性がクマに襲われて顔や頭に大けがをしました。県内で今年クマに襲われたのは男性が15人目です。現場は仙北市角館町白岩前郷の空き地です。警察と仙北市によりますと、26日午前5時45分ごろ、近くに住む62歳の男性がイヌの散歩をしていたところ、クマに顔や頭をひっかかれあごの骨を折るなどの大けがをしました。クマの体長は約1メートルで、南の方角へ走り去ったということ