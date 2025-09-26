クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は9月27日〜28日、「クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2025」を開催する。「クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2025」同イベントは、幅広い体験を通じて「持続可能な未来」について楽しく学ぶことを目的とした企画。期間中は、ものづくりを通じてSDGsが学べる子ども向けのワークショップや、環境・人にやさしいマルシェなどを実施する。ワークショップには、エコバッグやグラスガ