「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１１時現在で、メドレックスが「買い予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場でメドレックスは連日ストップ高。同社は２５日、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所と共同開発してきたＭＲＸ－５ＬＢＴ（リドカインテープ剤、商標名Ｂｏｎｄｌｉｄｏ）について、米食品医薬品局（ＦＤＡ）から成人の帯状疱疹後の神経疼痛