２６日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は小反発した。総務省が２６日朝に発表した９月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）を受け、日銀の早期利上げ観測が後退し、先物に買い戻しが入った。 都区部ＣＰＩは、生鮮食品を除いたコアＣＰＩが前年同月比２．５％上昇となり、伸び率は市場予想の２．８％を下回った。発表を受け先物は一時１３５円９４銭まで上昇した。 前日のニューヨーク市場で長期