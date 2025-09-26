近年、新たなテクノロジーが続々と導入され、それに伴いルールも変更となっているMLB。その中でもここ数年最も大きな変化だったのが、ピッチコムの導入とピッチクロックのルール制度だろう。試合時間短縮を狙ったこの施策は一定の効果が見られている一方で、新しい機器やテクノロジーの導入はしばしば新たな混乱を引き起こす。 【解説】ピッチコムとは？ MLBで2022年から導入された電子サイン伝達システ