アイティメディアはしっかり。２５日取引終了後、レポート販売やコンサルティングを手掛けるピイ．ピイ．コミュニケーションズ（東京都渋谷区）の株式を取得し、子会社化すると発表した。これにより、自社メディアの読者向けコンテンツの強化や一部の有料化、顧客向けのコンサルティングサービスの拡張と高度化が可能になるという。 出所：MINKABU PRESS