ＴＢＳホールディングスが３日続伸している。２５日の取引終了後、保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、２６年３月期に投資有価証券売却益を特別利益として計上すると発表しており、好材料視されている。なお、計上額が判明した場合や２６年３月期業績予想の修正が必要とされる場合は速やかに開示するとしている。 出所：MINKABU PRESS