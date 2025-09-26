伊藤久右衛門は9月19日より、伊藤久右衛門の実店舗にて、秋限定の抹茶パフェやスイーツの提供・販売を順次開始する。「抹茶モンブランパフェ」(1390円)、「もみじ抹茶パフェ」(1390円)「抹茶モンブランパフェ」(1,390円)は、絞り出したモンブランクリームの上に渋皮栗をあしらい、栗の甘露煮や白いメレンゲの焼き菓子を添えたパフェとなっている。グラスには抹茶ゼリーやロイヤルティーヌ、マロンアイスなどを重ねている。10月下旬