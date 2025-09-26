「美味しすぎて飛ぶ!」── 意識を失いそうなほど美味しいことをそんな風に表現したりしますが、その瞬間を体現したようなマーモットの姿が注目を集めています。初めて食べる野菜スティックがあまりにも美味しすぎて飛ぶマーモット #まもち(@dr_marmot_より引用)初めて食べる野菜スティックがあまりにも美味しすぎて飛ぶマーモット #まもち pic.twitter.com/oyAwUnmRI5- ドクターマーモット (@dr_marmot_) September 16, 2025ポス