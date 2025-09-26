10月3日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『ロールパンナとブラックばいきんまん』いいこころと、わるいこころをもっている、ロールパンナ。ふだんは、とってもやさしい、メロンパンナの、おねえさんなんだよ。そんな、ロールパンナの、わるいこころのちからをつかって、ばいきんまんと、ドクター・ヒヤリが、わるだくみしているんだよ！そして、ついに、ブラックばいきんまんが、たんじょうしちゃった！ものすごいパ