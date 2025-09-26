オカムラ食品工業が６日続伸している。２５日の取引終了後、香港に１００％出資の海外卸売事業子会社を設立すると発表しており、これを好材料視した買いが入っている。 同社は中期経営目標で国内養殖量の拡大と海外卸売事業の拡大を２大成長エンジンと位置づけており、海外卸売事業としてはシンガポール、マレーシア、台湾、タイ、ベトナムに続く６番目の拠点。新会社を香港市場への本格進出と中国本土への進出