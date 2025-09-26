・リンクユーＧがＳ高カイ気配、米クランチロール社と提携し「クランチロール・マンガ」開始へ ・ＦフォースＧは１カ月ぶり高値、６～８月期好決算を評価 ・群馬銀が大幅続伸し上場来高値を更新、今期業績・配当予想を引き上げ ・マイクロ波は反発、ホンダがアクリル樹脂リサイクル材を採用 ・旭コンがマド開け急騰で４ケタ大台回復、下水道インフラや無電柱化で活躍期待 ・千葉興が大幅高で６