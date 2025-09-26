デジタル化の窓口」を運営するクリエイティブバンクは9月18日、全国の物流業界の関係者に向けて実施した「運送業務の効率とデジタル化」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は9月8日〜11日、20代〜60代の男女1,032人を対象に行われた。あなた(もしくはお勤め先の運送担当者)のトラック運送において、到着から積み下ろし開始までの待ち時間はどれくらいですか?まず、トラックの現地到着から積み下ろし開始までの待ち時