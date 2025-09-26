山形県の天童警察署と県警捜査第一課は、山形県で空き巣をしていた男が、山形や秋田など、あわせて8つの県で空き巣をしていたと発表しました。 邸宅侵入や窃盗未遂などで逮捕されていたのは、本籍が鶴岡市で住居不定無職の男（50）です。 警察によりますと男は、今年6月、7月、8月に、県内で邸宅侵入や窃盗、窃盗未遂をしたとして逮捕されていましたが、警察が取り調べを行う中で、ほかにも窃盗をしていたことがわかりました。