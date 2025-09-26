¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤êÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¤ÎÃÓÅÄ±Í¼Ó¡ÊÆÉ¤ß¡§¤¤¤±¤À¤Æ¤ì¤µ¡Ë¤Ë¤è¤ë½é¸ÄÅ¸¡ØWings:¤¢¤Ò¤ë¤ÎÌ´¡Ù¤¬¡¢11·î7Æü¤è¤ê¿ÀÊÝÄ®¡¦New Gallery¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£¥Ö¥í¥°¤È¤¤¤¦Æó¼¡ÅªÉ½¸½¤ò¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë1¥õ·î ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤ÎÈà½÷¤¬Æü¾ï¤òÄÖ¤Ã¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ö¥í¥°¤òÂêºà¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬¤½¤ì¤é¤òÍÍ