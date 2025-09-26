粧美堂 [東証Ｓ] が9月26日昼(11:30)に業績・配当修正を発表。25年9月期の連結経常利益を従来予想の11.5億円→13.7億円(前期は9.6億円)に19.1％上方修正し、増益率が18.9％増→41.7％増に拡大し、14期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.5億円→6.7億円(前年同期は3.3億円)に48.2％増額し、増益率が36.