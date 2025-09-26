Snow Manの岩本照が自身のInstagramのストーリーズを更新し、イタリア・ミラノに到着したことを報告した。 関連：【画像】岩本照のドルガバルック 岩本は9月27日（現地時間）にミラノで開催される『ドルチェ＆ガッバーナ 2026年春夏ウィメンズコレクション』に出席する。 ■スタイリッシュなセットアップ姿でミラノへ出発した岩本照。佐久間大介「行ってらっしゃい(^^)」 岩本はサングラスをかけ、黒のスト