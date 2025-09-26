26日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数760、値下がり銘柄数585と、値上がりが優勢だった。 個別ではホクリヨウ、明豊ファシリティワークス、シンクレイヤ、ナカノフドー建設、北野建設など66銘柄が年初来高値を更新。ＮＣＳ＆Ａ、ネポン、イトーヨーギョー、ニイタカ、キクカワエンタープライズは値上がり率上位に買われた。 一方、太洋物産が年初来安値を更新