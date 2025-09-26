【ONE】は9月18日、宇宙花粉を使用した新高梨(高知県産)の予約販売を、公式オンラインサイトで開始した。111セット限定で予約を受け付けている。特別仕様のパッケージ(外箱：宇宙柄／内部包装：地球と月モチーフ)同社と高知県の企業・リエンタは、共同で高知生まれのブランド梨「新高梨(にいたかなし)」の花粉をロケットで宇宙へ打ち上げた。新高梨は、1玉1kgを超えることもある大玉サイズが特徴で、"日本一大きい梨"とも呼ばれて