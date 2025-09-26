26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 74263-0.2 35590 ２. 日経Ｄインバ 1158031.47545 ３. 日経ベア２895032.3 185.3 ４. 楽天Ｗブル5135 -28.2 42210