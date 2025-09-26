オレンジページは9月17日、「肌トラブル」に関する調査結果を発表した。同調査は7月12日〜18日、全国の20歳以上の女性1,025人を対象に、インターネットで実施した。肌のトラブルが原因で、気分や日常生活が影響を受けていると感じることはありますか自分の肌に何らかのトラブルを感じている女性は75.2%だった。具体的なトラブルでは「シミ、ソバカス」(57.3%)、「乾燥」(50.1%)、「毛穴の開き、黒ずみ」(45.8%)が多かった肌トラブ