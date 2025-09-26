タレントの小島瑠璃子（31）が25日、自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博を訪れ、思い出ショットを公開した。【写真】「オーラ有り過ぎ」 万博満喫ショットを公開した小島瑠璃子小島は「大阪万博に行ってきました 弾丸日帰り!!!」と報告し、大屋根リングでのソロショットや公式キャラクター・ミャクミャクとの2ショットなどを披露。「暑さが心配でしたが問題なく楽しめました 涼める場所や座れる休憩スペースがたくさ