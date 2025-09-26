緑黄色社会の新曲「My Answer」が、10月16日(木)より放送されるテレビ朝日系木曜ドラマ『緊急取調室』主題歌に決定した。『緊急取調室』は、天海祐希演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる人気ドラマ。ドラマ4作品、ドラマスペシャル2作品を経て12年の歴史を誇