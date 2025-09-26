クリエイター育成・発掘の短編映画プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS Season8』が、2026年1月16日よりヒューマントラストシネマ渋谷、アップリンク吉祥寺ほかにて2週間限定で全国公開されることが決定した。併せて、本ビジュアルが解禁。MEGUMIがプロデュース・佐渡恵理監督の作品タイトルが「The Breath of the Blue Whale」が決まり、濱尾ノリタカが主演、NANAMI KEYESが出演することが明らかとなった。【写真】『MIRRORLIAR FIL