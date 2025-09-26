米上院情報特別委員会の公聴会で発言するコミー元FBI長官＝2017年6月、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米南部バージニア州の連邦大陪審は25日、議会に対する偽証罪と手続きを妨害した罪でコミー元連邦捜査局（FBI）長官を起訴した。トランプ大統領は、第1次政権時にFBIが2016年大統領選を巡るロシア疑惑を捜査したことを巡ってコミー氏を敵視し、連邦地検に捜査するよう圧力をかけていた。コミー氏は25日、インスタ