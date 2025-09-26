今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終回（最終週「愛と勇気だけが友達さ」第130回）が26日に放送され、のぶ（今田）と嵩（北村匠海）の夫婦の絆が描かれると、ネット上には「こんなご夫婦の関係に憧れます！」「大団円、本当によかった」「半年間ありがとう」などの反響が寄せられた。【写真】病室でアンパンマンのぬいぐるみを抱くのぶ（今田美桜）のぶの手術から1週間後。