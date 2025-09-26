pachaeが10月8日、新曲「陰になり日向になり」を配信リリースすることが発表となった。同楽曲は10月3日よりTOKYO MXほかにて放送のTVアニメ『百姓貴族 3rd Season』主題歌に決定しているナンバーだ。楽曲「陰になり日向になり」は、コミカルなサウンドの中にpachaeの超絶技巧が炸裂した疾走感のある仕上がり。作詞作曲を手がけた音山(Vo)は、「日向があるから陰が生まれるように、陰があるからこそ日向が輝く、そんな風に世界は成