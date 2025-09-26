「MOREAutumn2025」号集英社は26日、女性向けファッション誌「MORE」を休刊すると発表した。同日発売の「MOREAutumn2025」号が最終号となり、今後はウェブで情報発信を続ける。休刊の理由について「社として総合的に判断した」としている。同誌は20代向けの月刊誌として1977年に創刊。2023年に年4回の発行となっていた。