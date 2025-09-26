秋の夜長のティータイムに、紅茶の金平糖はいかがでしょうか? 金平糖が家で手作りできちゃうって、知ってました? 教えてくれるのは、日東紅茶YouTube公式チャンネル(@日東紅茶-i6d)です!美味しそうな金平糖ですね。しかも紅茶味というのが嬉しい!! これがお家で簡単に作れちゃうというのだから驚きです。さっそく手順を見てみましょう!まずは、日東紅茶のデイリークラブ2袋を100mlのお湯で3分抽出します。砂糖200gを加え、溶かして