「移民が増える」といったSNSの誤情報で物議を醸していたアフリカ「ホームタウン」事業。実施するJICA（国際協力機構）は25日、「事業の撤回」を発表しました。「誤った見解に屈したということではない」としています。【写真で見る】「移民反対」などと落書きされた市役所のトイレ約2時間後にも同じ被害JICAホームタウン事業を撤回「関係自治体にお詫び」思わぬ混乱を生んだ「ホームタウン」事業は撤回に追い込まれました。