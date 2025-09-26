◎全国の天気広い範囲で晴れるでしょう。ただ、北海道は急な雷雨にご注意ください。また、九州北部は雲が広がりやすく、雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。その他の西日本も、にわか雨がありそうです。関東南部も夕方以降は所々で雨が降りそうですので、洗濯物は早めに取り込むことをおすすめします。◎予想最高気温前日より高い所が多く、西日本・東日本では30℃以上の真夏日が続出しそうです。東京は前日より3℃高い32