【モデルプレス＝2025/09/26】女優・歌手の柴咲コウが9月25日、自身のInstagramを更新。オーバーサイズのジャケット姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。【写真】柴咲コウ、美脚際立つミニ丈衣装姿◆柴咲コウ、圧巻美脚を披露柴咲は「映画『兄を持ち運べるサイズに』取材日のオフショット」とつづり、衣装姿の写真を公開。オーバーサイズのジャケットとシャツ、フーディーを合わせたレイヤードスタイルで、美しい脚を披露した