日本で車を運転するために必要な文書を作成するために、偽造した台湾の運転免許証を使用して、ウソの申請をしたとして、中国籍の男らが逮捕されました。申請のハードルが高い中国の免許でなく、台湾の免許を偽造し、悪用していたとみられ、警視庁は指南役の男も国際手配する方針です。■中国籍の男ら逮捕警視庁によりますと中国籍の龔秀萍容疑者と高志洲容疑者は去年、日本で車を運転するために必要な文書を作成するために、